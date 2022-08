Walter Hernández: «En Venezuela la justicia no existe»

Anuncios Google

Walter Hernández, vicepresidente de organización del partido Primero Justicia en Coro, municipio Miranda, repudió la sentencia de ocho años de prisión al exdiputado ante la Asamblea Nacional del año 2015, Juan Requesens.

«Desde Primero Justicia rechazamos este nuevo acto atroz del régimen de Nicolás Maduro que demuestra que en Venezuela no hay independencia de los poderes, en Venezuela no existe la justicia mientras Nicólas Maduro se mantengan en el poder, esto no va a cambiar para nada», declaró para Cactus24.

La madrugada de este jueves, un tribunal venezolano con competencia en materia de terrorismo sentenció al dirigente opositor Juan Requesens, militante de la formación Primero Justicia, a ocho años de prisión por un delito de conspiración. El fiscal de la República, Tarek William Saab, terminó de confirmar y explicar los motivos de la condena en la rueda de prensa.

El abogado defensor Joel García, informó en entrevista con Unión Radio, que apelarán a la sentencia de ocho años de prisión además de sostener nuevas reuniones con los familiares del ex diputado para acordar las nuevas acciones.

«Es lamentable como se prive de libertad a un Joven electo por el voto popular que viene de ser un dirigente estudiantil y que su único delito ha sido luchar por devolverle a Venezuela la democracia, es un venezolano que ha dedicado gran parte de su vida a la lucha política», puntualizó Hernández.

Calificó la sentencia como una acción «arbitraria» empañada de irregularidades «sesgadas e ilegales».

«Esta decisión deja muy mal al régimen de Nicolás Maduro ante unas posibles negociaciones ya que vienen vociferando que están abiertos al diálogo, pero acciones como estas impide un acercamiento fructífero», concluyó el dirigente falconiano.

Cactus24 (05/08/2022).