Tren de Aragua amenazó a periodista con «ejecutar» a su familia

La periodista chilena Carolina Herreros Yrarrázaval recibió una llamada telefónica de un número desconocido, el cual resultó ser una estafa de la banda delictiva el Tren de Aragua que opera en diferentes paises de Suramérica específicamente en Chile.

De acuerdo a lo informado por los medios chilenos, Carolina Herreros, quien no acostumbra a responder este tipo de llamados incógnitos por WhatsApp, decidió hacerlo porque pensó que se trataba de alguien de su trabajo, sin embargo, no fue así.

«Decía llamarse Valentín Santana y ser del sicariato del Tren de Aragua», cuenta Herreros al medio. «Me dijo que dos personas le habían encargado hacer un trabajo a mi familia, mandar a matar a mi familia», agregó.

Los más escalofriante es que la persona que hizo el llamado sabía donde vivía, su nombre, el de su esposo y el de su pequeño hijo de dos años.

«Me dijo que habían unas personas en furgón afuera de mi casa con un sobre amarillo con información mía, fotos, videos y un pendrive», relató.

«El gallo hablaba con otras personas atrás, yo estaba atenta a escuchar, le volví a preguntar por su nombre y me dijo que se llamaba Kevin Ruiz, cambiando su nombre, y me dijo que la única forma de salvar a mi familia era que yo hiciera un abono voluntario la fundación Mundo Sonrisas, que supuestamente estaba en Chile, y que se encargaba de tratar a personas drogadictas y alcohólicas», agregó.

La periodista afirmó que intentó grabar la terrible conversación, pero que en el minuto no supo cómo reaccionar: «No era chileno, me daba la impresión de que era venezolano o ecuatoriano, no lo tengo muy claro».

«Me preguntó que cuánto estaba dispuesta a dar, yo le dije 100 millones de pesos y me dijo ‘usted me quiere joder, quiere ver a su familia morir”. Yo le dije: “Bueno, entonces le doy $20.000, y me dijo: ‘¿usted me quiere joder? No aceptamos limosna’ eso me lo repitió varias veces», expresó.

Carolina se dio cuenta de la estafa, y fue así como tomó las riendas de la llamada: «El gallo empezó a hablar con otras personas, dijo que la señorita no quiere cooperar y vamos a ejecutar el plan, y ahí le dije: ‘Sabes qué, te voy a denunciar a la PDI porque estás estafando a la gente y le corté».

De acuerdo a su relato, la mujer se percató del engaño porque está acostumbrada a leer este tipo de situaciones en redes sociales, donde advierten de estafas que piden dinero para personas que supuestamente lo necesitan.

Quiso investigar

Además, conforme avanzaba la llamada, ella empezó a googlear todo lo que el hombre le decía.

«Descubrí que un tal Kevin Ruiz le había hecho algo parecido a un periodista de otro país, y que el señor Santana efectivamente es el líder de un sicariato, pero él no me va a estar llamado», afirmó.

Por otro lado, cuenta que descubrió que la fundación «Mundo Sonrisas» no estaba en Chile, sino en Perú.

«Esto le puede pasar a cualquier persona, por eso hice el hilo en Twitter, porque incluso yo salí a mirar a la ventana a ver si había un furgón afuera, quedé super tiritona», afirmó la periodista que sintió más temor debido a las últimas informaciones sobre la banda criminal del Tren de Aragua.

«Se notaba que quizás el gallo está llamando desde la cárcel, estaba con más personas y era un número de Chile», afirmó la comunicadora que ahora ya piensa en poner en privada sus redes sociales, dice que con su marido son personas expuestas pero no famosos, y por eso tomará medidas luego de este lamentable hecho.

Con información de Nosotras 13

Cactus24//05-08-2022