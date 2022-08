Lupita Ferrer espera que su biografía sea llevada a la pantalla chica

Anuncios Google

Luego de protagonizar innumerables producciones dramáticas, la actriz venezolana Lupita Ferrer ha relatado su propia historia llamada «Lupita Ferrer al desnudo» la cual espera ser publicada y llevada a la pantalla chica a través de una bioserie.

«Comencé mi carrera muy jovencita, cuando tenía 15 años, por lo que, de llevarse a cabo el proyecto de la bioserie, tendrían que contar con varias actrices para interpretar las distintas edades. No me negaría si me piden trabajar hacia los últimos capítulos» dijo la actriz.

Lupita Ferrer es considerada la reina de las telenovelas, gracias a su gran carisma y su imponente personalidad al interpretar cada personaje. Asimismo, la actriz es recordada por los venezolanos por su participación en dramáticos como Cristal, Las dos Dianas, Esmeralda, entre otros.

Actualmente la actriz radica en EEUU, donde ha hecho derroche de su talento artístico en diferentes producciones dramáticas.

