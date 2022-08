Actriz mexicana sobrevivió a la pandemia vendiendo sus prendas íntimas en línea

Anuncios Google

La crisis sanitaria derivada del COVID-19 ha causado graves estragos a nivel general pero también particular. En el mundo del espectáculo, muchos artistas tuvieron que buscar nuevas formas para generar ingresos, como es el caso de la presentadora y actriz mexicana Sugey Ábrego, quien al contagiarse del virus, tuvo que frenar sus actividades laborales.

Según narró la propia intérprete a los medios de comunicación en la alfombra roja del estreno de la obra de teatro, ‘Busco al hombre de mis sueños, marido ya tuve’, la infección del virus SARS-CoV-2 causó un gran impacto en su economía, lo que la obligó a ingeniárselas para crear una fuente de ingresos propia, señala BangShowbiz.

Fue así como a la presentadora de televisión se le ocurrió vender su ropa íntima usada en línea, un negocio que, según ha dicho, le ha dado muy buenas ganancias y con el ha podido enfrentar los daños de la enfermedad.

«Yo le agradezco a mi negocio de la venta de prendas que uso, porque eso me ha mantenido, antes y después de estar enferma», dijo Sugey a la prensa.

La también modelo de 43 años especificó el precio en que vende cada prenda que usa: «Así que sí te puedo decir que es un gran negocio, las vendo en 150 dólares y lo más sorprendente es que sí me los compran. Entonces les puedo decir que huelo muy rico».

La estrella de proyectos como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Enamorándome de Ramón’ ha creado una estrategia para vender sus prendas íntimas en otros rincones del mundo.

Así lo describió: «Todo es una estrategia de marketing, todos los lunes en mi página VIP hago un live en lencería, y la prenda que yo uso en ese live que ven los suscriptores, es la que ellos pueden adquirir. Ya tengo hasta seguidores de la India, así que pues, bueno, cuando me dicen ‘oye, es que están caros tus calzones’, pues es que también tenemos que pensar que se van hasta la India o hasta Colombia».

Además de crear una fuente de ingresos extra con las ventas en línea, Sugey Ábrego ha ganado exposición en las plataformas de contenido para adultos que le ha permitido obtener participaciones en otros proyectos de televisión y teatro.

«Tengo muchos seguidores jóvenes de 25 a 34 años, que de repente me dicen ‘¿Qué? ¿Eres conductora, dónde te puedo ver?’, entonces, es padre que otras generaciones me estén buscando, pero que sea por esta plataforma, entonces yo sólo espero que los productores también me hablen», concluyó.