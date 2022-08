Vuelve Rocky Balboa y Sylvester Stallone se enciende de furor ante su estreno

Anuncios Google

Tras cuarenta y seis años del estreno de la película Rocky Balboa, este éxito vuelve a la pantalla grande con una nueva adaptación, sin embargo, la noticia no le ha parecido muy bien a su escritor y protagonista, el actor estadounidense Sylvester Stallone.

La nueva versión de la película original se centra en el personaje del rival en el ring de la saga Rocky IV Iván Drago, a lo que el actor a través de sus redes sociales expresó su descontento con el productor de esta cinta, Irwin Winkler

A través de su cuenta en Instagram, el actor llamó a los productores de la nueva saga de Rocky Balboa «parásitos” ya que no contaron con su consentimiento y participación en el filme.

“Otra noticia que me rompe el corazón. Una vez más, este productor patético de 94 años y sus hijos buitres inútiles y tontos, Charles y David, están limpiando una vez más los huesos de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo. Pido disculpas a los fans, nunca quise que los personajes de ‘Rocky’ fueran explotados por estos parásitos (…) Por cierto, no tengo nada más que respeto por Dolph pero desearía que él me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas con el personaje que creé para él. Los auténticos amigos son más valiosos que el oro”, concluyó el actor.

