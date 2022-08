Venezuela ha dejado de percibir en frutas y hortalizas más de 250 millones de dólares debido al cierre de frontera con las Islas ABC

Anuncios Google

Venezuela ha dejado de percibir solamente en la exportación de frutas y hortalizas más de 250 millones de dólares en los 3 años y 6 meses de cierre de frontera con las Islas ABC, según lo informó Juan Gotopo, director de la Cámara de Comercio de la Vela de Coro.

“Creemos que el comercio con las islas ABC es sumamente importante”

Agregó que se ha dejado de exportar a las Antillas más de 60 mil toneladas de frutas y hortalizas, esta cifra sin calcular la materia seca o producto seco que aparte de las frutas y hortalizas también se exportaba las islas como materiales de construcción, alimentos balanceados para animales, productos plásticos, entre otros.

Por otro lado, indicó que revisando estadísticas de la oficina de estadística de la isla de Aruba observó que ellos importan cada año (Aruba, Curazao, Bonaire) cerca de 4 mil millones de dólares.

“Nosotros creemos que estamos preparados en Venezuela, no para abastecer el 100% de las Antillas pero sí una gran medida o un gran porcentaje de esa torta de importaciones que ellos requieren. Nosotros estamos preparados para abastecérsela y de eso coadyuvaría al país en la recuperación económica que estamos necesitando”

Acercamientos con las Islas ABC

Gotopo informó que el primer vicepresidente de Fedecámaras, Adán Celis, se reunirá con varios funcionarios de la isla de Aruba para continuar los acercamientos con las Antillas Neerlandesas.

Anteriormente, el primer vicepresidente de Fedecámaras estuvo de visita en la isla de Aruba para entablar reuniones con la presidente de la Cámara de Comercio de Aruba, Mónica Kock.

Desde la Cámara de Comercio de la Vela de Coro han preparado una agenda donde están pautadas varias entrevistas con los medios más importantes de la isla, reseña Radio Fedecámaras .

“Nosotros desde la Vela de Coro en conjunto con la directiva nacional de Fedecámaras se ha visto interesado y le ha dado importancia al tema de dar apertura no solamente a la frontera con Colombia sino también a la frontera con los Países Bajos. Recordemos que las fronteras no son para mantenerlas cerradas sino para generar ese dinamismo no solamente económico sino también turístico y cultural”

Conectividad con las islas

En entrevista para Fedecámaras Radio, Juan Gotopo señaló que han tenido conversaciones con varias aerolíneas y han hecho saber que tienen intenciones de retomar conexión una vez sea levantado o eliminado la nota de provisión de vuelos.

Aproximadamente 6 aerolíneas han demostrado sus intenciones de retomar tanto con Aruba como Curazao y de igual forma en la isla de Curazao existen 2 líneas aéreas con intenciones de volar a Venezuela y en Aruba hay 1.

Cactus24//04-08-2022