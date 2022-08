Hombre mató a mujer al empujarla de un muelle y dijo que fue «por diversión»

Anuncios Google

Un hombre ha sido condenado por matar a una mujer empujándola desde un muelle hacia el mar antes de afirmar que «fue solo un poco de diversión».

Jacob Foster, de 29 años, empujó a Charmaine O’Donnell fuera del muelle de Helensburgh en Argyll and Bute- Escocia el 23 de abril del año pasado.

Charmaine, de 25 años, sufrió graves heridas en el cuello y se ahogó.

Foster, que tiene una discapacidad de aprendizaje, fue condenado por un homicidio culposo, un delito en el que una persona causa la muerte de otra actuando ilegalmente pero sin intención de matar, luego de un juicio en el Tribunal Superior de Glasgow . Será sentenciado el próximo mes, reseña el Dayli Mail.

El equipo legal de Foster había presentado una defensa especial de responsabilidad disminuida después de que lo acusaran del asesinato de Charmaine.

El tribunal escuchó anteriormente que Charmaine, de Glasgow, había estado disfrutando de un día con su amiga Caitlin McTaggart.

Cuando la pareja llegó, entablaron una conversación con algunos hombres que pescaban en el muelle mientras Foster acechaba cerca.

Un grupo de jóvenes también había estado saltando al agua para nadar en ese momento.

Caitlin le dijo a la corte que de repente escuchó «conmoción» porque alguien se había saltado las barandillas del muelle.

Inicialmente no sabía quién era, pero luego escuchó a una persona gritar: ‘Es tu amiga’.

Luego se asomó y, para su horror, vio a Charmaine en el mar.

El tribunal escuchó que los jóvenes cercanos en los alrededores intentaron rescatarla.

Cuando se le preguntó si le había dicho algo al acusado, Caitlin dijo: «Le estaba gritando que la ayudara». No dejaba de decir: «¿Qué he hecho? Lo he llevado demasiado lejos esta vez. Me iré por mucho tiempo».

La policía y los paramédicos acudieron al lugar, pero Charmaine murió poco tiempo después.

Stephen Cairns, de 42 años, era uno de los hombres que pescaban en el muelle cuando ocurrió el incidente.

Le dijo a la corte que Foster había empujado a Charmaine por el borde ‘con ambas manos’, y describió la escena como ‘caos’ inmediatamente después.

El acusado dijo que fue un accidente: «Simplemente la empujé. Fue solo un poco de diversión».

El oficial dijo que Foster le había dicho que no sabía que ella no sabía nadar.

Los abogados de Foster habían afirmado que, debido a sus problemas de salud mental, había malinterpretado un supuesto comentario que había hecho Charmaine sobre meterse en el agua.

Pero en su discurso de clausura, el fiscal, dijo que había pruebas «abrumadoras» de que Foster había empujado a Charmaine, insistiendo en que era una «conducta deliberada».

Sean Templeton, defendiendo a Foster, pidió que el acusado fuera completamente absuelto y agregó: «Fue un joven con dificultades de aprendizaje quien se equivocó».

Tras el veredicto, se supo que Foster tiene una serie de condenas anteriores, incluida la agresión a un miembro del personal en una cafetería en 2018.

Charmaine había estado de licencia en ese momento de su trabajo como asistente del gerente en una tienda de la Fundación Británica del Corazón.

Debía regresar a la tienda de caridad una semana después de su muerte.

Cactus24//04-08-2022