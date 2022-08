El «Joker» se estrenará a finales de 2024

Anuncios Google

La secuela del Joker ganador del Oscar de 2019 está planeada para su lanzamiento el 4 de octubre de 2024, informa Deadline . El director Todd Phillips confirmó previamente que la secuela avanzaba en junio bajo el título Joker: Folie à Deux , que literalmente se traduce como «locura para dos».

Se espera que Joaquin Phoenix, quien ganó el Oscar al Mejor Actor por su interpretación del personaje en la primera película, regrese para la secuela, informa Variety , mientras que Lady Gaga está en conversaciones para protagonizar junto a él, según The Hollywood Reporter . La especulación es que Gaga puede interpretar a Harley Quinn, la compañera de larga data de Joker (anteriormente interpretada por Margot Robbie en el DCEU), y que la posible participación de Gaga podría incluso llevar a la película a incorporar más elementos musicales .

Aunque Joker originalmente había sido pensada como una película independiente, su éxito en la taquilla y los Premios de la Academia (donde recibió 11 nominaciones, incluida la de Mejor Película) hizo que una secuela fuera una opción obvia. Ese es especialmente el caso dado el desempeño irregular de las películas de Warner Bros. basadas en títulos de DC Comics. Aunque The Batman de este año fue ampliamente considerado como un éxito (con una secuela rápidamente aprobada ), la salida en solitario de Ezra Miller como The Flash se ha visto envuelta en dificultades, y The Suicide Squad del año pasado fracasó en la taquilla.

La producción de la secuela de Joker comenzará en diciembre, informa Deadline .

Cactus24//04-08-2022