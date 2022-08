Muere famoso fisicoculturista que se inyectaba aceite para hacer crecer sus músculos

Anuncios Google

Valdir Segato, conocido como el “Hulk brasileño”, falleció el pasado martes 26 de julio y contaba con millones de seguidores en las redes sociales, donde lamentaron su deceso, de acuerdo a lo que informó G1.

De acuerdo a la información que ha circulado sobre su caso, en diferentes ocasiones las personas que lo seguían le advirtieron de los peligros de inyectarse Synthol, una sustancia mineral para hacer crecer los músculos.

Según informaron los distintos medios locales, el ‘Hulk brasileño’ empezó a tener poner problemas respiratorios el día de su 55 cumpleaños. Por ello, fue trasladado lo antes posible a un centro médico pero no pudieron hacer nada por su vida.

“Estaba muy flaco, quería ser como ellos”, fue uno de los motivos por los que Segato, quien es gran fan de Arnold Schwarzenegger, decidió inyectarse en su cuerpo Synthol. Dicha sustancia se compone de aceite, lidocaína y alcohol bencílico. Los riesgos de administrárselo son fibrosis muscular, tumores o problemas cerebrales entre otros.

