La Cesta Petare se ubicó en Bs.217 en la semana 30

La Cesta Petare se ubicó en la semana 30 del año en Bs.217, equivalente a 36,35 dólares de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas.

Del 24 al 30 de julio, la cesta conformada por 8 alimentos, aumentó 1,40% en bolívares y 0,55% en dólares. La carne y el café, son los rubros más costosos para cubrir en una semana.

El OVF ha señalado que el salario promedio en dólares en Venezuela, ha perdido 5.7 % de su poder adquisitivo desde enero de 2022 hasta el mes de julio.

Las remuneraciones de los trabajadores disminuyeron 6,6% entre diciembre de 2021 y junio de 2022. En términos de dólares estadounidenses, la remuneración promedio en junio se situó se situó en US$ 118,4, menor que la de los meses de mayo (US$ 119,5) y abril (US$ 120,3), indica su último informe.

CACTUS24 03-08-22