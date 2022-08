Impiden que marinos y dueños de embarcaciones protestaran por la reapertura de fronteras con la islas ABC

Anuncios Google

Dueños de embarcaciones, marinos, caleteros y pescadores, planificaron una protesta para este miércoles durante los actos en honor al día nacional de La Bandera, en el paseo Francisco de Miranda, ubicado en el Puerto La Vela, municipio Colina, pero fue impedida presuntamente por funcionarios de polifalcon.

Pescadores y marinos contaron a Cactus 24, que les impidieron ejercer el derecho a la protesta luego que les exigieron no mostrar las pancartas «y quedarse quietos». Según las declaraciones, buscaban llamar la atención del gobernador de Falcón, Victor Clark, luego que durante tres años de cierre fronterizo con Curazao, no han sido atendidos por el ejecutivo regional, pese a las exigencias públicas.

«Hablaron con nosotros que no fuéramos a protestar ahí en el acto, no pudimos pasar, no pudimos hacer nada, no sabemos si vamos a retomar las actividades porque una vez más se comprometieron a ayudarnos a tener una reunión con el gobernador «, contó uno de los marinos, quien solicitó mantener en reserva su identidad por miedo a represalias.

Aproximadamente sesenta personas conformaban el grupo de manifestantes quienes querían acercarse al gobernador de Falcón. Aclararon que no buscaban sabotear el evento político, sino ser escuchados y atendidos.

Cactus 24 conversó con el marino Ángel Delgado, confirmó que en primera instancia estaban dispuestos a elevar la voz pacíficamente, pero no procedieron luego que confiaron en la promesa de los funcionarios de Polifalcon en conseguirles una audiencia con Víctor Clark.

«No hicimos nada, teníamos unas pancartas para que las autoridades vieran que necesitamos trabajar pero no lo hicimos porque la comandante de Polifalcon habló con nosotros y se comprometió en conseguirnos una audiencia con el gobernador «, contó.

Explicó que fue conformada una comisión de cinco marinos, quienes sostendrán un encuentro con Clark una vez que se concrete la reunión.

Delgado rechazó la politización del cierre de fronteras y exigió a la autoridades locales sumarse a la lucha del sector marino para lograr, lo más pronto posible, el restablecimiento comercial entre La Vela y Curazao.

Agregó que las embarcaciones fondeadas están deteriorándose y prevé que de reabrirse las fronteras, no habrán marinos disponibles por la falta de renovación de documentos.

«La situación nos está arropando a todos, cada día la cosa se pone peor, casi todos los marinos se nos han vencido los documentos, si abren la fronteras no habrá marinos porque todos tienen los documentos vencidos», manifestó.

