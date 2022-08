Brasil: Hombre intenta practicarse una cirugía estética en su nariz siguiendo tutorial en Youtube

Anuncios Google

Un hombre brasileño terminó en un centro hospitalario luego de practicarse, el pasado 21 de julio, una cirugía estérica en su nariz siguiendo el procedimiento médico en Youtube.

En su afán de mejorar su apariencia física, el hombre no usó las herramientas quirúrgicas necesarias, se aplicó anestesia veterinaria, alcohol al 70% para limpiar la zona intervenida y finalizó todo con una «sutura con hilo reabsorbible y superbonder», además no se limpió la sangre «para no abrir los puntos».

Una vez trasladado al hospital, el sujeto recibió atención médica y psicológica. Fue dado de alta el mismo día de su ingreso.

Actualmente, el desconocimiento y los estereotipos han generado este tipo de procedimientos estéticos por querer lucir cada día mejor. Estos tipos de videos muestran cómo reducir la nariz, lo que ha puesto en alerta a las autoridades.

Los especialistas han afirmado que este tipo de prácticas no solo son ineficaces, sino también peligrosas, puesto que pueden generar complicaciones en los pacientes, como por ejemplo, infecciones, obstrucción nasal y shock anafiláctico.