Beyoncé volverá a grabar una de sus nuevas canciones, acusada de ofender a las personas con discapacidad

Seis años de espera para que saliera el nuevo álbum de Beyoncé, Renaissance. Y, sin embargo, apenas cuatro días después de su lanzamiento, Beyoncé ya volverá a grabar una de sus canciones, según confirmó su entorno a la emisora británica BBC.

En concreto, el tema Heated, coescrito con el músico Drake, y criticado por su lenguaje ofensivo hacia las personas con discapacidad. La letra utiliza dos veces la palabra spaz: aunque en EE UU se emplea coloquialmente como verbo, que puede traducirse como “perder el control” o “enloquecer”, su raíz procede de la palabra spastic (espástico), que se usa desde el punto de vista médico para describir los espasmos que puede sufrir quien padezca parálisis cerebral, pero también como una referencia injuriosa hacia las personas con discapacidad, como resume la revista NME.

Literalmente, la canción reza: “Spazin on that ass, spaz on that ass”, que probablemente, en las intenciones de la artista, debía traducirse como “perdiendo el control de ese trasero”.

“La palabra, no utilizada intencionalmente de manera dañina, será reemplazada”; escribió un portavoz de la artista por medio de un comunicado difundido por The Associated Press.