Docentes en protesta: Si no pagan, en septiembre no habrá paz escolar

Esta semana los maestros tomaron las calles en reclamo al pago de su bono recreacional contemplado en la convención colectiva y que en la práctica les fue despojado con la aplicación del instructivo de la Onapre.

Este martes 2 de agosto un sector del magisterio marchó desde Parque Carabobo, y el jueves 4 de agosto otro sector se concentrará en las puertas del Ministerio de Educación en Caracas.

“Ya nosotros trabajamos ese bono vacacional. ¿Cómo es posible que la ministra y el Ministerio de Educación traten de esta manera a los maestros que les salvamos el año escolar, que terminamos el año escolar sin luz, sin agua, con nuestros teléfonos?”, dijo Mary Romero, presidenta del Colegio de Profesores.

La gremialista advirtió, que “SI no nos pagan nosotros nos vamos a mantener en las calles. Este 2 de agosto es la marcha de las ollas vacías. Vamos a permanecer en la calle hasta que nos paguen. Y si no nos pagan en este mes de agosto lo que nos corresponde, en septiembre no va a haber paz escolar. Está en riesgo el inicio de las clases en septiembre, porque vamos a llamar a los educadores a no incorporarse hasta que no nos paguen todo lo que nos deben.

Profesores detallaron que debían cobrar 1.600 bolívares por concepto de bono vacacional, pero le pagaron 413 bolívares. “Hicieron el cálculo con base en el salario de febrero, antes del aumento salarial. En ese momento ganábamos 200 bolívares mensuales; nos hicieron el pago con ese cálculo”.

¿Quién toma la decisión?

NO sabemos. Nosotros decimos que es la Onapre, pero la Onapre es el brazo ejecutor de las políticas económicas del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que da la orden y la Onapre ejecuta. Es mi opinión. La Onapre es una oficina nada más, que recibe órdenes del Ejecutivo Nacional.

¿Hay un cambio de patrono?

Pareciera, porque ahora todo es la Onapre, la Onapre decide qué nos van a pagar, nos depositan primero en el sistema patria y luego lo pasan a las cuentas de nosotros. Pero nuestro patrono es el Ministerio de Educación.

¿Qué están dispuestos a negociar?

No hay negociación posible, porque estos son derechos y reivindicaciones que están en una convención colectiva, y la convención colectiva es ley entre las partes. Cada una de las partes debe cumplirla. No hay negociación. Los derechos laborales son irrenunciables. Nosotros no podemos renunciar ni a un bolívar

