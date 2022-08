Conejita de Playboy, ganó 5 millones de dólares con sus fotos en OnlyFans y quiere comprar un club de fútbol 

Sin embargo, la iniciativa de Daniella encontró un obstáculo inesperado. El propio presidente del club dijo que la institución no está en venta.

“No existe ninguna opción de que la familia Abumohor (actuales dueños) se siente a conversar con ella, porque los ha tratado pésimo en redes sociales y en varias oportunidades”, explicaron dirigentes del club en diálogo con Redgol. Además, explicaron que si su pretensión es seria, aún le falta juntar varios millones: “Al club no se le ha puesto una tasación, quizás puede estar cercano a los 10 millones de dólares”, expresó.

Y agregaron de manera lapidaria: “No existe ninguna opción de que la familia Abumohor se siente a conversar con Chávez, porque los ha tratado pésimo en redes sociales y en varias oportunidades”.

Denuncia de discriminación

El problema surgió luego de que Daniella salió al cruce en las redes sociales y denunció que no la dejarían adquirir al club de la ciudad de Rancagua.

“Llevo recaudado 8 millones de dólares… Hoy veo en las noticias que la dirigencia de O’Higgins no me quiere vender porque los critiqué en redes sociales. Jajaja ¡Si hacen mal la pega obvio que los voy a criticar! ¡Ricardo Abumohor dijo que el club estaba en venta!”, tuiteó el miércoles la estrella del sitio web para adultos.

No se quedó allí y fue por más: “¡El club quedará en manos de gente de la región! Él lo puso en venta y ahora que lo quiero comprar me dicen que no! Pensé que era más serio este señor y estoy segura de que puedo hacer mucho más por el club que él”.

También reveló sus planes con el objetivo, quizá, de tentar a los hinchas con algo más que sus curvas: “¡Podría hacer mejores cosas! Podría tener una plantilla de más de 3.5 millones de dólares al año y con refuerzos de calidad y buen DT, pero soy mujer y Playboy, no merezco tener un club dice Abumohor!”, enunció para cerrar con ironía.

Respuesta oficial del club chileno

Como era de esperar, pronto los tuits llegaron a oídos de los directivos del club. Fue entonces que sacaron un comunicado con el objetivo de desmentir que no se quiera negociar con Chávez.

