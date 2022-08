La última batalla por Archie, el niño con muerte cerebral, cuyos padres luchan para que no sea desconectado

Anuncios Google

Archie Battersbee, un niño de 12 años de Sounthend, al sur de Inglaterra, se dejó llevar por la inocencia para grabar un reto viral de TikTok. El vídeo lo llevó a una lucha entre la vida y la muerte que no se rinde en el hospital, sino en los juzgados.

En contra del deseo de sus padres para que siga conectado a la máquina de soporte vital que le mantiene con vida, la Justicia británica ha decidido este lunes interrumpir el tratamiento: el niño podrá ser desconectado.

Blom

“Todos los preparados de líquidos, medicamentos, incluida la vasopresina, se suspenderán a las 2.00 p. m. del 1 de agosto”, fue la carta que Barts Health NHS Trust (Servicio Nacional de Salud) que atiende a Archie le hizo llegar a los padres anunciando el triste final.

La decisión se produce después de que Hollie Dance y Paul Battersbee, padres de Archi, presentaran una solicitud de última hora ante el Comité de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidades tras perder la batalla legal contra el hospital por su tratamiento.

El soporte vital del niño debía terminar este lunes 1 de agosto a las 2.00 p. m. en el Royal London Hospital, después de que un juez del Tribunal Superior dictaminara que esto era lo mejor para él. Además, la familia ya había agotado todas las vías de apelación.

Sin embargo, el comité de la ONU emitió una solicitud al Gobierno del Reino Unido el viernes (29 de julio), pidiéndole que “se abstenga de retirar el tratamiento médico para salvar la vida, incluida la ventilación mecánica y la nutrición e hidratación artificiales” de Archie mientras su caso está bajo consideración.

Los abogados que representan a Dance y Battersbee habían advertido este lunes que, a menos que se posponga la retirada de su tratamiento de soporte vital, el tribunal será “cómplice” de una “violación flagrante del derecho internacional”.

El departamento legal del Gobierno luego escribió una carta urgente el último domingo (31 de julio) en nombre del secretario de Salud, Steve Barclay, en la que piden a los tribunales que consideraran urgentemente la solicitud del comité.

El Tribunal de Apelación comenzó a considerar los problemas en una audiencia virtual esta mañana (1 de agosto) y emitió su fallo poco después de las 4.00 p. m..

El hospital ha dicho que no tomará ninguna medida para poner fin al tratamiento de Archie hasta que el Tribunal de Apelación haya emitido su decisión sobre el último acontecimiento.

“Esto no fue una ‘solicitud’ sino un mandato de medidas provisionales de la ONU. La ansiedad de que me digan que el soporte vital de Archie se retirará este lunes a las 2.00 p. m. ha sido horrible”, contó la mujer.

“Ya estamos rotos y no saber lo que sucederá a continuación es insoportable”, añadió.

El Tribunal Superior ha determinado que Archie no puede sentir dolor y, por lo tanto, su régimen de tratamiento actual no le causa ningún dolor ni angustia.

El daño a su médula espinal también podría impedirle respirar de forma independiente. Como resultado, retirar la ventilación mecánica resultará en la muerte del niño de 12 años.

Cactus24//01-08-2022