Beyoncé cambia letra de «Heated» porque ofendía a personas con discapacidad

Beyoncé dice que eliminará un insulto sobre la discapacidad de su nuevo álbum, «Renaissance», después de enfrentarse a una fuerte reacción en línea y a las críticas de los defensores de la discapacidad.



La cantante, de 40 años, recibió muy buenas críticas cuando estrenó el viernes su séptimo álbum de estudio, inspirado en el baile, pero el fin de semana fue objeto de críticas cuando los fans se percataron de la inclusión de un término despectivo en la canción «Heated».

En la canción, coescrita por Drake, Beyoncé canta la línea: «Spazzin’ on that ass, spazz on that ass».

Aunque la palabra «spaz» suele utilizarse coloquialmente en inglés para describir «enloquecer» o «volverse loco», deriva de la palabra «spastic», que se considera denigrante para las personas con parálisis cerebral espástica. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), este trastorno afecta a la capacidad de una persona para controlar sus músculos, especialmente los de los brazos y las piernas.

Los representantes de Beyoncé confirmaron el lunes que la letra sería retirada, diciendo a CNN en un comunicado que «la palabra, no utilizada intencionadamente de forma dañina, será reemplazada».

