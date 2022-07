Venezolana Juliana Peña defenderá su título de la UFC ante Amanda Nunes

Anuncios Google

La boxeadora venezolana, Juliana Peña defenderá este sábado su título del peso gallo femenino de la UFC ante Amanda Nunes, en el American Airlines Center de Dallas, en Texas, Estados Unidos, reseñaron medios deportivos.

Blom

Peña (11-4 MMA / 7-2 UFC) de 32 años de edad, logró el título del título del peso gallo femenino cuando sometió de una manera sorpresiva en el segundo round a Nunes a finales del 2021 en la velada UFC 269.

Por su parte, Nunes, ex campeona de las 135 libras (21-5) a sus 34 años de edad venía de imponerse en 12 combates de manera consecutiva por lo que parecía ser la gran favorita hasta que llegó la venezolana y le cambio los planes.

Durante el cara a cara las peleadoras expresaron algunos detalles antes del combate. Asimismo, la monarca criolla comentó estar preparada para cerrar este capítulo: “No puedo decirte que voy a sacar un conejo del sombrero. Solo puedo decirles que voy a estar allí cara a cara con las mejores del mundo, y voy a dar lo mejor de mí, y vamos a ver quién tiene los ovarios más grandes”.

Mientras, Nunes comentó que esta derrota le da un impulso extra a su carrera deportiva: “Voy a recuperar esa cosa. Perder el cinturón nunca fue algo que me deprimiera o entristeciera. Me mantenía motivada y me daba ánimos. Lo que Juliana trajo fue el reto que necesitaba. Estuve sin un reto durante mucho tiempo”.

CACTU24 29-07-22