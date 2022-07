Mike Tyson se viralizó al caminar con bastón: siente que su “fecha de vencimiento” está cerca

Anuncios Google

Mike Tyson tiene en alerta a todos sus seguidores. Después de haber asegurado que «su fecha de vencimiento se acerca» y que «se irá muy pronto’, el controvertido exboxeador fue visto en Nueva York entrando a un hotel caminando con bastón.

Aunque hasta el momento no se conocen detalles de su estado de salud, los seguidores del antiguo campeón no han ocultado la preocupación por su momento actual. Sobre todo, por las declaraciones que antecedieron las fuertes imágenes.

“Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Cuando me miro en el espejo, veo esos pequeños puntos en mi cara y digo ‘guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca, que me iré muy pronto’”, indicó Tyson con voz melancólica hace unos días en su pódcast personal.



Se sabe que ganó mucho dinero y que gran parte de su fortuna la despilfarró, pero sorprendió esta vez confesando que el dinero, hoy en día, poco le importa.

“El dinero no significa nada para mí”, declaró Tyson, quien tiene un negocio de la industria de cannabis.

E insistió: “El dinero te da la falsa sensación de seguridad. Crees que nada puede pasar. No crees que los bancos pueden colapsar. Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad”. Y reveló una conversación con su esposa, que le había dicho que el dinero le serviría para “su seguridad”: “‘¿Qué es la seguridad?’, le pregunté. ‘No sé. Cuando pones dinero en tu banco y recibes un cheque cada semana y puedes vivir el resto de tu vida’, me respondió. ¿Eso es seguridad? ¿Eso significa que no contraerás una enfermedad, no puedes ser atropellado por un automóvil? ¿No puedes saltar de un puente? No sé. ¿Eso es seguridad? ¿Puede el dinero protegerte de eso?”.

