Emilio Useche: UPP 89 está dispuesto a participar en las primarias si hay condiciones

El coordinador nacional de UPP 89, Emilio Useche, dijo que su organización participará en las primarias de la oposición si hay condiciones, en un proceso abierto, inclusivo, con segunda vuelta y lo más democrático posible.



Useche acotó que si la gente no confía en las primarias, no participará, y estas no tendrán sentido.



Cree que a la clase política venezolana le ha quedado grande construir una nueva narrativa y le falta desprendimiento.



Informó que UPP 89 se encuentra a la espera de una reunión con Omar Barboza para aclarar las condiciones de una primarias propuestas por el G4.



Useche criticó la Ley de Zonas Económicas Especiales por favorecer más a los capitales que a los trabajadores y por ser discriminatoria.

El dirigente señaló que hay un negocio con la migración, llamó a la reflexión a los Estados sobre este tema y pidió a los migrantes que elaboren un plan responsable y ordenado para salir.



Lamentó lo que hacen las mafias en el Darién con los venezolanos.

Cactus24 29-07-22