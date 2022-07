Video| Avioneta se estrelló en una playa de Seattle

Anuncios Google

La Administración Federal de Aviación confirmó que un Cessna 150 de un solo motor se estrelló poco antes de las 4:30 p. m.

El video capturado por los testigos muestra que el avión aterriza en el agua, luego se tambalea hacia adelante y comienza a hundirse. Los transeúntes rápidamente se apresuraron a ayudar al piloto a salir.

«Estaba poniendo mis pies en el agua y vi venir el avión y volcó y luego el avión se estaba hundiendo», dijo Zahra, de 10 años, que presenció el accidente.

Los médicos fueron llamados justo antes de las 4:30 pm para informarles sobre un accidente aéreo. La FAA confirmó que solo una persona estaba a bordo del avión. El piloto no resultó herido.

WATCH: A witness captured this video of a plane crashing into the water just off Alki Beach! Bystanders quickly jumped in to pull the pilot to safety. STORY: https://t.co/eu04Y528aO pic.twitter.com/FCI9w9C25s

— FOX 13 Seattle (@fox13seattle) July 27, 2022