Familiares piden justicia en el caso de René Hurtado

Han pasado más de 4 meses desde la muerte de René Hurtado, quien en fecha 16 de marzo de 2022 fue aprehendido por funcionarios adscritos a la Dirección de Investigación y Estrategias de la Policía Nacional Bolivariana (DIE) conocido antiguamente cómo FAES, en la localidad de Sabana Alta, en el marco del Operativo Mano de Hierro. La detención, fue por presuntamente haberle incautado determinada cantidad de panelas y kilos de droga.

El hoy occiso estaba a disposición de la Fiscalía XXI del MP y había sido presentado el procedimiento (actuaciones) ante el Tribunal de Control, quienes no realizaron la audiencia de presentación el sábado 19 de marzo sino que la defirieron sin imputado en sede (por no llevarlo el DIE) para el día lunes 21 de ese mes. Valga recordar que en la mañana del domingo 20 comienza un moviendo que se alargó hasta la mañana, recordando que la indignación expresada por familiares es que los funcionarios al llegar la cónyuge y la hermana de detenido a llevarle medicamentos y desayuno les dicen que esperen un momento que ya se los van a pasar, y lo trágico es que para esa hora 9:00 am a 10:00 am ya René Hurtado se encontraba sin vida

¿Por qué los funcionarios evadieron a los familiares expresarles la información sobre el fallecimiento de René?

se preguntan

Lo cierto de ello, es que inmediatamente la esposa y la hermana van hasta la morgue y se trasladan hasta la sede de la Fiscalía 17 del MP a los fines de dejar claro que a René Hurtado lo habían matado y no era como decían los funcionarios que había sido un suicidio.

La cónyuge ha estado pendiente del proceso, a expresado: «la receptividad de la Fiscalía y del Cicpc es buena, pero no suficiente, debe haber justicia» refiere que: «apenas René iba hacer presentado en el Tribunal, en mi ignorancia toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y para eso para demostrar su culpabilidad faltaban que comenzará el proceso de Juicio como tal».

Por su parte, insiste en destacar; «el gobierno debe garantizar la vida de los presos, yo tengo entendido que si usted hace algo contrario a la ley usted se le quita su libertad, va detenido, pero eso no es motivo para que lo maten los funcionarios» aduciendo eso que prácticamente se institucionalizó en el caso Hurtado la pena de muerte.

Destaca que: «debe haber responsables, nosotros pedimos justicia, somos respetuosos de lo que haga el Ministerio Público, pero repito no es suficiente, René tiene dolientes» y finalizó expresando que: «El FAES o la (DIE) estaba para resguardarlo no para matarlo. Quien decide sobre la vida de uno es Dios», recalcó.

Gerardo Morón Sánchez

Cactus24//28-07-2022