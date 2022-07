Un terremoto de magnitud 7,3 sacude Filipinas

Anuncios Google

Un terremoto de magnitud 7,3 se ha registrado este miércoles (hora local) en la provincia filipina de Dolores, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Un testigo dijo, en declaraciones a Reuters, que se sintió con fuerza en la capital del país, Manila.

Blom

Se informa que el foco del sismo se localizó a una profundidad de 25 kilómetros.

Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales, pero un video difundido en las redes sugiere que al menos una persona resultó herida en la ciudad de Baguio. La grabación muestra cómo fue rescatada, tras quedar atrapada entre los escombros de una casa derrumbada.

Según el Ministerio de Transporte, los convoyes del Metro de Manila se detuvieron tras el sismo, mientras que el edificio del Senado fue evacuado.

El movimiento telúrico ha arrasado con varios edificios históricos, como la Catedral de Santa Catalina, en la provincia de El Abra, la Catedral de Vigan y el campanario de Bantay, ambos en la provincia de Ilocos Sur.

Renato Solidum, director de la Agencia Estatal de Sismología, informó que el terremoto no causó daños en Manila. «En la región de la capital no fue destructivo. Creo que no tiene efecto en las estructuras, pero es bueno inspeccionar instalaciones vitales como los sistemas ferroviarios del Metro», dijo.

Al mismo tiempo, la representante de El Abra, Ching Bernos, afirma que su oficina está «coordinando activamente» con las autoridades la asistencia a las familias y comunidades afectadas por el sismo.

Cactus24 27-07-22