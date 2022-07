María Corina Machado: Si participo en las primarias será para desplazar al G4, no para coordinar con ellos

Anuncios Google

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este miércoles 27 de julio que participará en la medición con el G4 para desplazarlos, no para coordinar con ellos.

Blom

«Algunos dicen que me voy a coordinar con el G4. No. Si yo participo en una medición de la sociedad, donde la gente elija, no es para coordinar con el G4, es para desplazar al G4, para que la gente los ponga a un lado y la gente les diga que ellos no son«, aseguró en una entrevista para VPItv.

Machado indicó que se está planteando es que las primarias las organice la gente. «Lo que estamos planteando es que las primarias las organice la gente, olvídense de meter al CNE (…) además con voto manual, no vamos a utilizar una maquinita que nadie ha auditado; y por supuesto, además de que no participe el Plan República y el TSJ, para mi un punto fundamental es que los venezolanos en el exterior y que tienen derecho de votar, puedan hacerlo«, sostuvo.

La dirigente política ha reiterado su disposición a medirse en unas elecciones primarias organizadas por la sociedad civil, sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el Plan República y ha enfatizado que “un punto fundamental es que los venezolanos que están en el exterior, que tienen tanto derecho a votar, puedan hacerlo” en estas primarias, reseña AlbertoRodNews.

CACTUS24 27-07-22