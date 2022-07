Influencer revela qué ocurrió la noche que rechazó a Cristiano Ronaldo: «Podría haber sido Georgina»

La respuesta de Eckmann al jugador fue directa: «‘ni de coña’, porque tenía que trabajar al día siguiente. Yo sabía qué iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘me tienes que mandar a mi casa con un chófer tuyo, cuando yo diga'».

La respuesta Ronaldo también fue sin titubeos: «Él dijo: ‘Ok, sí’. Entonces nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager, y acabamos en su casa. Nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está (sic)».

La anécdota no se detuvo ahí; la modelo, que ahora se dedica a OnlyFans, agregó otro video con el título Podría haber sido Georgina, refiriéndose a la esposa del jugador, para contar lo que presuntamente sucedió esa misma noche, después de salir de la casa de Cristiano, que en ese entonces jugaba para el Real Madrid.

Y luego, cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes. Yo creo que él quería que yo me invitase a su casa. Pero él vivía en mitad de la nada y no iba a ir a la mitad de la nada en taxi, reseña la revista Quien.

La ex conductora sin tapujos también expresó que «tampoco voy cog***do a famosos, por el deporte de c***r famosos. Si no les c***s causas más impacto (sic)».