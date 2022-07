Niño Yukpa de 10 años fue mordido por una serpiente y solicitan suero antiofídico

El pequeño logró ser estabilizado en el ambulatorio el Tokuco y por no tener disponibilidad del suero antiofídico fue trasladado hasta el hospital de Machique dónde no cuentan con los sueros. Los padres esperaban llevar al niño al hospital Chiquinquirá de Maracaibo pero no tienen gasolina, reseña el Mayor Luis contreras de Bomberos INEA.

Sus familiares esperan que se le pueda suministrar el suero en el menor tiempo posible por lo que solicitan ayuda.

Cualquier disponibilidad de colaborar comunicarse con el Mayor Luis Contreras, telefono 0424 631 7824.

Cactus24//24-07-2022