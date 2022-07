Anuncios Google

Jennifer López cumple 53 años en un momento apasionante de su vida. La gran diva del pop puede presumir de haber conquistado los escenarios de todo el mundo y es que durante muchos años, sus canciones han sido el gran éxito

JLo nació en una familia de clase media en el barrio del Bronx de la ciudad de Nueva York. Desde pequeña soñaba con ser artista, por ello, a los cinco años empezó a cantar y a bailar.

Sus padres la animaron y la llevaron a castings, así en su último año de instituto consiguió un pequeño papel en la película My Little girl. En este filme, a Jennifer casi no salía en la pantalla y ni siquiera tuvo diálogo, pero al terminar de rodar se dio cuenta de que ella quería ser actriz.

Se inscribió un semestre en la universidad Barouch College para complacer a sus padres, sin embargo, lo abandonó para estudiar canto, baile y actuación. Sus padres no estuvieron de acuerdo con esta decisión por lo que se independizó y se mudó a Manhattan donde participó en un coro musical de Brodway.

En pocos años consiguió ser bailarina para New Kids on The Block donde participó en American Music Awards, para el programa de televisión Living In Colour y para la gira de Janet Jasckon en 1993.

Finalmente, su oportunidad para lanzar su carrera como actriz llegó con Nurses on the line: Crash of Flight 7(1993) que fue lanzada en DVD, después consiguió su primer papel en el cine en My Family de Gregory Nava en 1995, por el que la artista recibió el premio Independent Spirit Award como mejor actriz de reparto.

Batiendo Records

En marzo de 1997, protagonizó la película que la llevaría a lo más alto, Selena. Con este papel, Jennifer López obtuvo su primera nominación a los Globos de Oro. Además, se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares por una película en Hollywood.

Poco después, en 1999 lanzó su primer álbum On the 6 que se situó entre los 10 primeros puestos del Hot Billboard 100 y teniendo varias canciones número uno en las listas.

La cantante y actriz no ha podido elegir un lugar mejor para una doble celebración, ya que también está de luna de miel tras su íntima boda en Las Vegas con Ben Affleck. Instalados en uno de los mejores hoteles de la capital francesa, ambos están visitando los lugares más mágicos de la ciudad en compañía de sus respectivos hijos (a excepción de Samuel, hijo de Ben y Jennifer Garner, quien a sus 10 años se ha quedado en Los Ángeles).

