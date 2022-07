Jennifer López y Ben Affleck pasaron su luna de miel en París

Anuncios Google

Jennifer López y Ben Affleck fueron captados esta semana de luna de miel en París, ‘la ciudad del amor’, después de fugarse a Las Vegas el pasado fin de semana para cumplir el sueño de casarse.

Al parecer, la pareja fue acompañada por las dos hijas de Ben, Violet, de 16 años, y Seraphina, de 13, que comparte con su ex esposa, Jennifer Garner.

Su visita a la capital francesa se produce después de que el ministro de la unión matrimonial de los artistas declarara que no hay ninguna duda sobre el amor que se profesa la pareja.

En una declaración para la revista People, Ryan Wolfe, quien celebró la ceremonia de boda aseguró: «He hecho probablemente 10.000 bodas y a estas alturas de mi vida ya tengo una idea de las parejas, puedo decir que su amor es real. Después de verlos y ver el amor que se tienen, creo al 100% que van a estar mucho tiempo juntos. Creo que han encontrado su alma gemela y que están hechos el uno para el otro. Se cuidan y se quieren de verdad.

Además, Wolfe describió las nupcias, que tuvieron lugar en la capilla A Little White Wedding como un momento «muy emotivo».

Fue la protagonista de la cinta ‘Selena’ quien confirmó que ella y Ben se casaron en Las Vegas a través de su boletín de noticias el domingo pasado – y firmó con el nombre ‘Jennifer Lynn Affleck’, mostrando así sus intenciones por llevar el apellido de su ahora marido.

Por su parte, la estrella de ‘Batman’ es el cuarto esposo de Jennifer, pues ella anteriormente estuvo casada con otras personalidades de la industria como Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony.

JLo y Ben salieron, se comprometieron y luego terminaron por primera vez a principios de la década de los años 2000. Pero fue hasta mayo de 2021 que retomaron su romance, casi dos décadas después de su primer intento.

