Diputado Pedro Rojas: AD quiere participar en primarias de «puertas abiertas» para todos

«Desde Acción Democrática siempre hemos dicho que creemos en una primaria inclusiva, una primaria completa, donde salga un candidato para enfrentar al oficialismo en 2024. (…) Esa primaria debe tener la puerta abierta para todo el mundo». Así lo refirió la mañana de este miércoles el diputado de la Asamblea Nacional y secretario de Asuntos Internacionales de la tolda blanca, Pedro José Rojas.



Tras destacar que este proceso no puede ser un club donde solo se midan iguales, el parlamentario dejó claro -en entrevista para Primera Página de Globovisión- que no es hora de seguir hablando entre quienes piensan igual, sino que por el contrario la coyuntura política obliga a sentarse a quienes tienen políticas diferentes en la propia oposición para procurar soluciones para el país.



Al ser consultado sobre la falta de conciliación en relación al papel del Consejo Nacional Electoral en un eventual proceso comicial opositor, Rojas agregó que no debe subestimarse el papel del ente rector cuando en 2024 serán quienes asuman el control total del proceso presidencial. «Muchos de los que hoy cuestionan al CNE, se postularon ante ese mismo organismo en las elecciones de alcaldes y gobernadores (de noviembre de 2021). Yo no entiendo su postura», reflexionó el dirigente político.



Pidiendo coherencia a la clase política nacional, Rojas enfatizó que el partido del pueblo aspira poder participar dentro de una primaria que permita contarse a todos. «Si el grupo pequeño de cuatro partidos decide hacer una primaria cerrada, no puedes decirle a la militancia adeca y a todo el pueblo que se identifica con el partido que no hay opciones u oportunidades. Eso es ser más sectario que el Gobierno», puntualizó.

CACTUS24 20-07-22