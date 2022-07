Remigio Ceballos llamó por teléfono a Valentina Quintero por denuncia sobre alcabalas

Anuncios Google

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos respondió el domingo a la periodista Valentina Quintero por la denuncia que hizo en redes sociales sobre las extorsiones que sufren los viajeros en las alcabalas instaladas en las distintas autopistas, carreteras y vías del país.

“Es una irresponsabilidad generalizar y pretender opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional de quienes se dedican a la protección, defensa y servicio al pueblo venezolano, poniendo a un lado su propia seguridad”, escribió Ceballos en un comentario de Instagram.

El militar venezolano rechazó las “malas prácticas” de algunos funcionarios que “transgreden la ley”. Además, aseguró que el sistema de justicia está en la capacidad y tiene la estructura para sancionar a aquellos que incumplan las leyes y violen la Constitución.

La comunicadora venezolana Valentina Quintero, pidió a los ciudadanos denunciar las irregularidades y no dejarse someter por los funcionarios que solo quieren quitarles dinero.

La viajera destacó que luego de denunciar sobre la inseguridad provocada por funcionarios en las carreteras del país a lo que llamó «la matraca«, Remigio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se comunicó con ella por vía telefónica.

“Remigio Ceballos me llamó por teléfono y me dijo: ‘La gente tiene que denunciar. Nosotros hemos sido muy firmes con eso de que se denuncie’. Él no me dijo que mi denuncia era generalizada”, señaló.

Durante la conversación, la viajera y defensora de la conservación ambiental pudo sentir que Ceballos “estaba como molesto porque era enfático”, a lo que ella le respondió: “Mire comandante usted sabe que eso es así y eso se ha denunciado muchísimo”.

