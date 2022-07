AIE recomienda a Europa reducir «de inmediato» el consumo de gas

Anuncios Google

Los esfuerzos realizados por los países de Europa occidental para reducir el consumo de gas, luego de que se interrumpiera la provisión desde Rusia, no alcanzan para evitar futuros problemas durante el invierno boreal. Frente a esta situación, la Agencia Internacional de Energía (AIE) afirmó que se necesitan «reducciones adicionales significativas» en el uso de la energía.

Blom

Fatih Birol, jefe de la AIE, manifestó este lunes 18 de julio que la reducción del envío de gas desde Rusia representa una «alerta roja» para la Unión Europea (UE). «Si Rusia decide cortar por completo el suministro de gas antes de que Europa pueda aumentar sus niveles de almacenamiento hasta el 90 %, la situación será aún más grave y desafiante», sostuvo.

En ese sentido, expresó que, si bien la suba de precios ha ocasionado una caída del consumo, «se necesitan reducciones adicionales significativas para preparar a Europa para un duro invierno por delante», y añadió que esas medidas se deben tomar «de inmediato».

Por lo tanto, instó a los Gobiernos a «hacer que cada día cuente» en sus esfuerzos para llenar las reservas de gas en los próximos tres meses. De acuerdo con el análisis de la AIE, en ese período debe haber un ahorro de 12.000 millones de metros cúbicos, lo que sería suficiente para llenar 130 buques cisterna de gas natural licuado.

Propuestas para evitar el colapso

Birol también detalló que la AIE propuso algunas medidas para que la UE se acerque a su objetivo de reducción del consumo, como la de establecer «estándares y controles» en el uso particular y en edificios públicos de aires acondicionados , quemar carbón y petróleo, en lugar de gas, para generar electricidad y hallar maneras de «armonizar» las políticas referidas al gas entre los miembros del bloque regional.

Además, señaló que debería haber «plataformas de subastas para incentivar a los usuarios de gas industrial de la UE a reducir la demanda».

«Si este tipo de medidas no se implementan ahora, Europa estará en una posición extremadamente vulnerable y bien podría enfrentarse a recortes y restricciones mucho más drásticos en el futuro», aseguró.

La advertencia de la AIE llegó mientras la UE se prepara para anunciar un plan de reducción del gas, y luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajara a Azerbaiyán para anunciar un acuerdo para incrementar el envío de gas desde Asia central de 8.100 millones de metros cúbicos de 2021 a 12.000 millones este año, y a 20.000 millones para 2027.

Sin embargo, los planes de la UE de diversificar la provisión de gas para reemplazar a Rusia no serían suficientes para garantizar el abastecimiento para el próximo invierno, por lo que la AIE insistió en la necesidad de reducir el consumo. «Categóricamente no es suficiente confiar solo en el gas de fuentes no rusas: estos suministros simplemente no están disponibles en los volúmenes necesarios para sustituir las entregas faltantes de Rusia”, concluyó.

Cactus24 18-07-22