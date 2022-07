La variante BA.5 de ómicron puede reinfectar entre los 28 días y 3 meses

Anuncios Google

A pesar de que con las anteriores variantes del SARS-COV-2 y linajes de ómicron se estimaba que el contagio protegía durante al menos cuatro meses, con los nuevos linajes BA.4 y BA.5 de ómicron esos cálculos se han reducido de manera notable: de 28 días a 3 meses, según las últimas investigaciones.

La explicación hay que buscarlas en las mutaciones de estos linajes, “que permiten al virus evadir la inmunidad”, según Tulio de Oliveira, director del Centre for Epidemic Response & Innovation (CERI) de Durban (Sudáfrica). Entre estas mutaciones, la F486, la llave para escapar a las vacunas y a la inmunidad que da haber pasado la infección, según estudios sudafricanos, señala el diario La Vanguardia.

Un trabajo del Biomedical Pioneering Innovation Center de la Universidad de Pekín (China), publicado en Nature , concluyó que las personas que se infectaron con la variante ómicron pueden volver a infectarse con sus subvariantes incluso aunque hayan recibido la dosis de refuerzo.

El problema es saber con qué subvariante se ha contagiado una persona y su nivel de anticuerpos, porque esas pruebas no están al alcance del ciudadano de a pie. Pero es muy probable que si se ha infectado en las últimas dos semanas sea con la BA.5, que se ha expandido como la pólvora apartando a la anterior.

A pesar de que varias personas ponen en duda la efectividad de la vacuna, los expertos lo dejan claro, que éstas funcionan porque protegen de la enfermedad grave, pero no evitan la infección porque van perdiendo efectividad.

Los anticuerpos de las vacunas ya han perdido “bastante efectividad” contra la ómicron y, ahora, quienes llevan las tres dosis, estarán en torno al 50%, señala Luis Enjuanes, jefe del laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, quien ha pedido volver a las mascarillas en los interiores y evitar los eventos multitudinarios de contagio.