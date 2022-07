Alav: El pase de bioseguridad que se implementará en Venezuela “Es un obstáculo”

Anuncios Google

Tras el anuncio del Inac de establecer un nuevo requisito de seguridad para el ingreso a Venezuela por vía aérea, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) se pronunció.

En este contexto Humberto Figuera, presidente de ALAV, afirmó que esta decisión de las autoridades nacionales de exigir un pase viaje de bioseguridad para el ingreso a Venezuela por vía aérea, no es tan conveniente.

«El mundo se está abriendo para convivir con el covid, pero esta medida es un obstáculo más», afirmó acerca de la medida que se implementará a partir del 1 de agosto.

Figuera quien fue entrevistado en Unión Radio detalló que este requisito impide que el pasajero pueda llegar a un país o salir de otro «con los menos trámites posibles».

«Desde ALAV estamos tratando de estudiar esta situación, esperamos reunirnos desde hoy con el sector aeronáutico para estudiar esta medida», informó el vocero.

No obstante, Figuera aseveró que «todos los países se ponen creativos y dictan medidas que no son posibles para todos»; por lo tanto agregó que esta medida no anula el PCR, al menos que el pasajero tenga la secuencia de vacunación completa.

Cactus24//15-07-2022