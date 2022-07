Marvel negocia con Spielberg para hacer Los 4 Fantásticos

Anuncios Google

Desde que Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) abandonó el reboot de Los 4 Fantásticos que planea Marvel Studios, ha habido numerosos rumores sobre el proyecto que circulan por internet.

Esos rumores han tocado diferentes cineastas, pero parece que han llegado a buen puerto. Según ha informado The DisInsider, el estudio presidido por Kevin Feige negocia con Steven Spielberg para convencerlo de que se encargue del reboot de la Primera Familia. Las negociaciones están avanzadas, pero aún no son oficiales. Este giro de los acontecimientos no lo esperábamos nadie.

La exclusiva surge desde Comic Book Movie. Este medio de comunicación informa de que Marvel Studios se ha aproximado a Steven Spielberg para negociar con él. El estudio quiere que se encargue de la dirección de Los 4 Fantásticos. De hecho, Comic Book Movie va un paso más allá. La página web afirma que “hay rumores de que el director ya ha aceptado” la oferta. Eso significaría que en unas horas o en unos días se haría oficial uno de los mayores bombazos de los últimos años.

Si bien tener a alguien como Steven Spielberg al frente del proyecto de Los 4 Fantásticos casi garantizaría su éxito inmediato, y todos sabemos que Marvel Studios necesita que estos personajes triunfen después de tantos intentos fallidos de adaptarlos en condiciones, en algunos portales especializados no creen que acepte la oferta.

Hay que admitir y recordar que Steven Spielberg ha expresado recientemente su apoyo a las películas de superhéroes de Marvel Studios. Y también que la franquicia de Los 4 Fantásticos sería idónea para él. Sin embargo, tiene una agenda extraordinariamente copada. Después de su película semiautobriográfica, The Fabelmans, que saldrá a finales de este año, no se sabe qué hará después.

Recientemente, expresó su intención de hacer una secuela de Bullitt en Warner Bros. Pictures. También ejerce como productor ejecutivo de Indiana Jones 5, que finalmente dirigirá James Mangold. Sea como sea, habrá que esperar a saber cuál es la decisión final del cineasta con respecto al UCM. Ojalá llegue a buen puerto.

Cactus24 (14-07-2022)