Hombre muere tras beber una botella de licor en 2 minutos

Este incidente lo dieron a conocer varios medios de comunicación. La BBC informó que la policía de la provincia de Limpopo ya comenzó una investigación sobre la muerte de esta persona, que realizó el reto en dos minutos.

Además, el portavoz de la policía local, Motlafela Mojapelo , le dijo Sowetan, popular medio sudafricano , que ocurrió el incidente en una tienda de licores del pueblo de Mashamba.

El premio era el equivalente a 10 libras esterlinas, es decir, alrededor de 12 dólares.

Así fue como el sujeto, cuya identidad no fue revelada, optó por beber toda la botella de Jagermeister, de 35 grados. Sin embargo, la situación tuvo un inesperado final para él.

Y es que después de beber el contenido del envase, terminó cayendo repentinamente al suelo, lo que generó que los asistentes quedaran atónitos.



A raíz de este episodio, el hombre debió ser trasladado de urgencia hasta a un hospital, donde más tarde fue declarado muerto, informa Daily Mail.

Cabe señalar que también se filtró un video, el cual mostraba a una persona bebiendo de la botella y siendo aplaudida por otras personas mientras llevaba a cabo el reto, aunque no se sabe con exactitud si se trata de la víctima o de otro participante.

