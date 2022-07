Usuarios del Saime en Punto Fijo ansiosos por reactivación del sistema

Anuncios Google

Todos los días llegan usuarios a la oficina del Saime, ubicada en el mercado turístico de la parroquia Norte del municipio Carirubana, con la esperanza de que el sistema se haya restablecido, sin embargo hasta este miércoles 13 de julio continúa sin prestar el servicio para la emisión de cédulas y pasaportes.

Desde hace más de tres semana continúas, las oficinas a nivel nacional quedaron sin el sistema, y el Saime aclaró en un comunicado que se debía a «un bloqueo tecnológico contra Venezuela», no obstante anunció la activación de una nueva y novedosa plataforma para reanudar este importante servicio.

La señora Carmen Álvarez aseguró que desde hace tres semanas viene casi que a diario a esta oficina, porque necesitar renovar su documento de identidad que está vencido. «Es importante que reactiven el sistema lo más pronto posible. Sí hubiera algún proceso de elecciones cercano ya fueran resuelto el inconveniente», reclamó.

Por otro lado, Yerika Colina, rechazó que todavía no den respuesta a la exigencia de la reactivación de este sistema. «Mi hija necesita sacar su cédula y no he podido porque no hay sistema. Anunciaron el plan Saime va a la Escuela y nunca llegó. Mi hija ya está en edad de tener su documento de identidad», argumentó.

Vale aclarar que está oficina no ha cerrado sus puertas a pesar de no tener sistema, todos los días, de lunes a viernes atiende a los usuarios con la entrega de pasaportes y cédulas de identidad, además de orientarlos en otros trámites que pueden ir gestionando mientras que soluciona la falla del sistema.

