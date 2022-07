Jueza rechaza petición de Amber Heard de anular veredicto

Anuncios Google

Una jueza de Virginia ha negado la petición de la actriz Amber Heard de realizar un nuevo juicio por difamación en contra de su expareja Johnny Depp.

Blom

Los abogados de Heard presentaron una moción en la que pedían a la jueza anular el veredicto, el cual benefició con 10,35 millones de dólares a Depp. La razón, según la defensa, es que la sentencia no cumplía con las suficientes pruebas durante el juicio.

La decisión de la jueza Penny Azcarate mantiene la condena a favor del actor y se deberá cumplir con la sentencia en el caso.

Depp deberá pagar a su expareja dos millones de dólares por unas afirmaciones de sus abogados acusando a Heard y sus amigos de fabricar pruebas falsas para demostrar el maltrato. Sin embargo, las afirmaciones en las que se decía que el maltrato era un bulo no se consideraron difamatorias.

Amber Heard ofreció su primera entrevista a un medio, a la NBC, tras el juicio el pasado 17 de junio. La actriz aseguró que mantenía todo lo que declaró y que “lo mantendré hasta la muerte”. “Escuchas mi voz en estas cintas y no es mi voz de ahora. No es quien soy ahora. Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación. Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí. Hay muchas cosas de las que me arrepiento”, dijo en referencia a su comportamiento.

CACTUS24 13-07-22