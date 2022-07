Madre de Shakira desea una reconciliación entre su hija y Piqué

En esta ocasión fue la propia madre de Shakira, Nidia Ripoll, la que ha confesado que le gustaría que su hija y el jugador se reconciliaran.

Al ser preguntada por las cámaras de EP, la progenitora de la artista aseguró que, aunque no ha hablado con ella sobre la ruptura, estaría encantada con que se produjera una reconciliación. «Lógico», dijo sincera y con una sonrisa ante los medios desplazados al domicilio.

A pesar de la maravillosa relación que la une a su hija, Ripoll prefiere no hablar sobre los planes de futuro de la cantante y guarda silencio respecto a la pregunta de si finalmente tomará la decisión de marcharse a Miami junto a sus hijos: «No tengo ni idea, no he hablado sobre eso», ha aclarado.

