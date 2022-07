Anestesiólogo violó a una embarazada mientras le practicaban una cesárea 

Anuncios Google

Los investigadores del caso detallaron que funcionarios del Hospital de la Mujer Heloneida Studart, en Río de Janeiro, escondieron una cámara para filmar a Giovanni Quintella Bezerra.

Las imágenes de una cámara oculta parecen mostrar a Giovanni Quintella Bezerra abusando sexualmente a la mujer mientras los médicos le practicaban una cesárea.

Estaba oculto a la vista de los otros médicos por una sábana en el momento del presunto delito, pero surgieron sospechas debido a la forma en que se movía la sábana, así como a la dosis inusualmente grande de anestésico que se le había administrado al paciente.

Los colegas de Bezerra trasladaron el procedimiento, el tercero del día, a un quirófano diferente en el Hospital da Mulher en São João de Meriti, Río de Janeiro, donde instalaron una cámara de video oculta.

Las imágenes de la cámara mostraban al hombre de 32 años aparentemente colocando su pene en la boca del paciente.

Después de unos diez minutos, Bezerra apareció para subirse la cremallera de los pantalones antes de limpiarle la boca a la mujer con un pañuelo desechable.

Con base en la evidencia de los médicos, Bezerra fue arrestado esta mañana (lunes 11 de julio) por un cargo de violación de una persona vulnerable, que conlleva una pena de prisión de hasta 15 años.

