Una niña de 11 años presenta un “acoso sistemático” en un colegio en el Zulia (+Detalles)

Una denuncia fue interpuesta ante la Zona Educativa, el Consejo de Protección al Menor y el Ministerio Público (MP) por un caso de “acoso sistemático” en contra niña de 11 años. Sucedió en un colegio de Maracaibo, Zulia.

La menor es sobrina de un reconocido decorador zuliano, Andrés Bolaño. Tanto Bolaños y su hermana, madre de la menor acosada, dijeron que dos docentes de la institución levantaron calumnias contra la menor y que la casa de estudios no ha admitido su culpa.

“En primera instancia, el coordinador de secundaria la acusó de acosar a un compañero de la misma institución y de mostrar comportamientos de índoles suicida. La llevamos a un profesional y nos dijo que mi sobrina tenía un desarrollo psicológico normal de una adolecente”, precisó Bolaño.

Añadió que hubo otra “gran falla” dentro de la institución U.E.I.A Joseph John Thomson. “Su propia tutora hizo un comentario discriminatorio y homofóbico contra otra niña colocando en los labios de mi sobrina y de mi hermana, unas palabras que luego la misma profesora reconoció que había sido ella quien las emitió. Una mentira que la docente inventó”, denunció.

La madre de la niña, por su parte manifestó que esto inició el 29 de marzo cuando acudió a la institución luego que su hija presentara unos golpes en la cara y dolor de oído que se generaron mientras cargaba un pupitre en la programación del modelo de Naciones Unidas.

“Al reclamar, el coordinador de secundaria le dice a mi hermana que quiere conversar con ella. ´Los golpes no son la prioridad, la prioridad es que tu hija acosa a otro menor y nos preocupa porque tienen comportamientos suicidas´, fue su planteamiento”, contó Andrés.

“Esto lo hace para desligar los golpes”, sumó el hombre, quien precisó que al mes sucedió el incidente con la profesora cuando acusó a su hermana y sobrina de comentar que una de las niñas es lesbiana.

De acuerdo con el decorador, esta problemática la han planteado ante diferentes estamentos como la Zona Educativa, el Consejo de Protección al Menor y el Ministerio Público (MP).

“La institución no ha tomado medidas para remediar la situación y no solamente la preocupación por nuestra representada, sino por todos los niños que están sometidos a estos abusos que quizá por temor no se divulgan”, subrayó Bolaño.

El zuliano dijo que obtuvieron un acta de visita y que el documento “reconocen que el coordinador de secundaria le levantó la calumnia a mi sobrina de que acosaba a otro menor y admiten que la profesora renuncia a la institución por hacer la difamación contra mi hermana y su niña”.

Según Bolaño, tras la activación de la zona educativa, la U.E.I.A Joseph John Thomson “llevo a la niña a firmar dos actas y ese no es el debido procedimiento”.

“Salieron 11 actas en total en menos de mes y medio. Ninguna está firmada por su mamá o por mí. No teníamos conocimiento (…) Pretenden armar un expediente falso contra una menor vulnerándole todos sus derechos al libre desarrollo emocional y el acceso a una educación sana”, repudió, al tiempo que dijo que en la misma institución les dijeron que el comportamiento de la niña era intachable.

“No tenemos conocimiento de lo que dicen las 11 actas. Puede haber 100 actas contra una menor pero sino ponen en conocimiento el día de los hechos a los representantes, esos documentos no tienen validez. Si la menor falló, debieron poner al tanto a los representantes para firmar el documento”, añadió.

Enfatizó que hasta la fecha, desde el 29 de marzo, cuando inició la problemática, la casa de estudios “no ha aclarado y reconocido su error, dejando la responsabilidad sobre la niña”.

“Nos entregaron las medidas cautelares que son para beneficiar a la parte afectada y proteger sus derechos pero los que nos dio el Consejo de Protección no cuenta con un seguimiento adecuado a esta situación. No debe prevalecer la complacencia a la institución sino los derechos de la menor”, cuestionó Bolaño.

La hermana de Bolaños, lamentó las circunstancias por la que pasan ella, su hija y los demás niños involucrados. Alertó a los padres para que estén al tanto y protejan a todos los menores que hacen vida en la institución.

Entre lágrimas, dijo que su hija está deprimida. “No quiere ir al colegio. Sus amigas le han hecho un cerco emocional y la discriminan a raíz de la situación”, refirió Liliana, quien aseguró que fueron avisados con menos de una antelación de 48 horas del último timbre de la menor.

“Queremos visibilizar esta situación para sembrar un precedente de que en la ciudad y el país los niños tienen el derecho de una educación sana, sin presión y ningún maltrato psicológico o físico por parte de los mayores y mucho menos si son profesores”, puntualizó la mujer para Versión Final.

Cactus24 (08-07-2022)