Fundador de secta satánica se convierte al cristianismo 

Riaan Swiegelaar, cofundador del grupo satánico South African Satanic Church (SASC) en Sudáfrica, anunció su conversión al cristianismo y envió un mensaje en Facebook relatando su historia.

En un video publicado en su cuenta de Facebook el 4 de julio, Riaan dijo que quería contar su historia “con el corazón abierto” ante el pedido de muchas personas que querían saber las razones de su decisión.

El ahora converso al cristianismo recordó que se involucró con el satanismo hace 4 años “porque en ese momento tenía una resonancia conmigo, estaba muy quebrantado y triste sin darme cuenta”.

“Creo que la razón por la que mucha gente conecta con el satanismo es que vienen de un contexto muy quebrantado” o “roto y herido”, señaló.

Respecto a la decisión de abandonar el satanismo, empezó con un encuentro muy especial que tuvo con una mujer que se le acercó tras conceder una entrevista a un medio radial cuando era líder de la Iglesia Satánica Sudafricana.

“Le dije: ‘No creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista’, porque no lo creía. Vino a mí después de la entrevista, después de que dije eso, me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, afirmó.

Según destacó la Agencia Católica de Informaciones, Riaan sostuvo que eso fue todo lo que ella hizo y que solo le dijo que era un placer conocerlo en persona. Agregó que, una semana después, a través de su estado de WhatsApp, se enteró de que era cristiana.

"Nunca había visto a un cristiano mostrar tanto amor y aceptación incondicional, pese a las cosas que dije, ella hizo eso y eso se me quedó grabado", puntualizó.