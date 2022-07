Zulia| Clez propone sustituir Sistema Patria como método de pago a los empleados públicos

Anuncios Google

“Es un sistema que va en detrimento al trabajador, los entes públicos no tienen la manera de cómo comunicarse o tener una relación directa con los trabajadores, es un sistema muy defectuoso, que no funciona, tenemos los pagos sin detalles, no sabemos qué es lo que se nos están cancelando, tenemos que defender a nuestros trabajadores porque el beneficio para ellos no existe en este sistema”, así lo manifestó este jueves la legisladora zuliana Alejandra Barrientos, quien aseguró que se debe buscar una pronta solución a este conflicto que aqueja a todos los trabajadores de la administración pública.

Barrientos propuso ante el parlamento zuliano la sustitución de la Plataforma Patria a un método de pago descentralizado y enfatizó que la Plataforma Patria es un sistema inconstitucional e ilegal por no cumplir las normativas para implementarse.

“Nosotros como Consejo Legislativo tenemos que ir en función de lo que beneficia al trabajador, tiene que eliminarse porque no va en beneficio de los trabajadores, tenemos que volver a la descentralización, nosotros tenemos un patrono y es quien debe cancelar y no una máquina”, expresó.

Por su parte, el Legislador Orlando Piña, de la fracción del Bloque de la Patria, se refirió a la propuesta y resaltó que “Respetamos la propuesta de la colega, pero es importante saber que muchas personas se benefician de los bonos sociales que la plataforma ofrece al pueblo, no es la eliminarla, sería resaltar bien la modificación del pago de los salarios a los trabajadores del estado”, resaltó.

