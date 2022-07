Venezolano se ahogó en el río Bravo intentando llegar a EEUU

Anuncios Google

Un venezolano oriundo de Trujillo, murió cruzando el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Eduar Antonio Leal Hernández de 26 años, deja esposa y una niña de un año y siete meses de edad.

El portal «Panas en Utah» difunde una entrevista exclusiva que le concedió la esposa del joven:

Lo primero que nos pidió fue contarnos todo por escrito, porque estaba un poco disfónica, no sabemos si por la noticia o por otro motivo. De este lado, tampoco quisimos preguntarle. Solo agradecimos su gentileza por atendernos en estos momentos tan difíciles para ella.

Jaimar Oviedo, tiene tan solo 20 años de edad, es oriunda de Mérida, Venezuela y conoció a Eduar Antonio Leal Hernández, hace tres años en Ecuador. Él era de Trujillo, había llegado antes que ella y el emigrar les sirvió para conocerse en tierras ajenas y posteriormente tener una niña, que hoy cuenta con un año y 7 meses.

El deseo de querer buscar una vida mejor para su familia y “llegar un poco más allá” como cuenta hoy su joven viuda, le hizo tomar la decisión de aventurarse hacia el sueño americano.

En Estados Unidos no tenía nada seguro, solo estaba su hermana, que le ofreció alojo.

La noticia fue confirmada a esta redacción por sus familiares y posteriormente, por su esposa Jaimar. Se trataba de Eduar Antonio Leal Hernández de 26 años, oriundo de un sector llamado Carache en Trujillo, Venezuela, donde era dueño junto a su tío de un puesto de verduras en el mercado del pueblo.

Eduar tomó la decisión de emigrar por segunda vez, desde Ecuador el 1 de junio de 2022, hacia Estados Unidos. El trayecto escogido sería por tierra.

Jaimar contó que alguien del grupo decidió irse por la “Selva del Darién”, donde duraron internados siete días: “Pasaron cosas muy feas por lo que nos contó. De ahí en adelante siguió a Panamá, logró seguir en carro haciendo transbordo en cada país”, dijo Oviedo.

Leal pasó por Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala y así finalmente llegó a México en transbordo “les tocó dormir en plazas ya que no tenían para quedarse en hoteles. El domingo 3 de julio se fueron a Piedras Negras, para así poder cruzar el río, donde ya estaba solo con 4 compañeros ya que los otros se fueron por otro lugar”, dijo la esposa del joven fallecido. Lo que no sabía Eduar es que no lograría llegar con vida a Estados Unidos.

Al parecer la corriente estaba demasiado fuerte al momento de intentar pasar el Río “venían solos, no tenían buena orientación” contó otro familiar a “Panas en Utah”, también en exclusiva.

Versión que fue respaldada por Jaimar:

“Tenían en cuenta pagar algún coyote para pasar, pero en México algunos oficiales o no sé exactamente quien de las personas, les quitó todo el dinero que habían pedido antes de llegar a Piedras Negras, por lo que decidieron irse por cuenta propia”, afirmó la esposa.

Oviedo contó además que de los 4 hombres, todos venezolanos, dos fueron detenidos por migración México, pero antes, uno de ellos, su primo, logra avisarle que su esposo había fallecido arrastrado por la corriente junto a otro venezolano en Piedras Negras. La segunda víctima respondía al nombre de Antonio Lima, sin embargo, este aún no ha sido confirmado por las autoridades entre la lista de migrantes fallecidos.

Por otra parte, la familia de Leal se enteró este 6 de julio que su cuerpo había sido encontrado en las adyacencias del Río. Su hermana verificó la información desde Estados Unidos y confirmó que se trataba de Eduar.

Aunque son una familia humilde, hoy entre el dolor que les embarga esperan poder repatriar su cuerpo su tierra natal. Sus hermanas están tratando de agilizar el proceso.

De llevarlo a Venezuela, su esposa espera poder viajar desde Ecuador para darle el último adiós al padre de su hija.

Nota: El Puente Internacional Eagle Pass – Piedras Negras es un puente internacional que cruza el Río Grande y conecta las ciudades fronterizas de Estados Unidos y México de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila. El puente también se conoce como “Puente de Eagle Pass 1” y “Puente Piedras Negras-Eagle Pass”. /Panas en Utah.

CACTUS24 07-07-22

