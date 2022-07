Jugador de la NBA es acusado de violencia doméstica contra su mujer

Anuncios Google

La actitud agresiva y violenta del basquetbolista de la NBA Miles Bridges, hacia su esposa provocó que fuera arrestado en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, y enjuiciado por el delito de violencia doméstica.

Ante el brutal maltrato físico del jugador, la mujer decidió romper el silencio por lo que a través de su cuenta instagram hizo públicas las evidencias de las secuelas y malformaciones que quedaron en su cuerpo.

Asimismo, confesó: “Odio que haya llegado a esto, pero ya no puedo callarme. Permití que alguien destruyera mi hogar, abusara de mí de todas las formas posibles y traumatizara nuestros niños de por vida.

«No tengo nada que demostrarle al mundo, pero no permitiré que nadie que pueda hacer algo tan horrible no tenga remordimientos y pinte una imagen de algo que no soy. No permitiré que las personas a su alrededor sigan silenciándome y sigan mintiendo para proteger a esta persona”, concluyó la víctima.

El basquetbolista ahora enfrenta cargos judiciales por el delito cometido, además tuvo que pagar una fianza de 130 mil dólares y deberá comparecer en el juicio que comenzará el 20 de julio, según reseñó el portal web Marca.

Hasta los momentos ni el jugador ni su agente, Rich Paul, se han pronunciado con respecto a lo ocurrido.