CEV revela abusos sexuales por parte de miembros que aún ejercen el sacerdocio

Anuncios Google

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) reveló que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia católica en el país cometieron abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables», cuyo número de casos la institución ha decidido mantener «en confidencialidad».



«Los abusos sexuales, sin excepción, constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afecta a los más débiles. Lamentablemente, también miembros de la Iglesia han cometido estos abusos, provocando profundas heridas en la vida de la víctimas», dijo la CEV en un comunicado.



En el texto, leído durante una conferencia de prensa por el primer vicepresidente de la institución, monseñor Mario Moronta, se reconoce que la «Iglesia en Venezuela (…) ha recibido en las diócesis las denuncias que se le han presentado», sin especificar en qué período de tiempo conocieron estos casos o los lugares en que ocurrieron.



Posteriormente, continúa el escrito, ha procedido a abrir investigaciones y procesos, «según la legislación eclesial, y ha sancionado a sacerdotes y a otros miembros de la Iglesia, a quienes se les ha comprobado que han cometido delitos».



Moronta indicó que los datos los mantienen «en confidencialidad» por «respeto a las víctimas» y porque el episcopado elabora «un estudio bastante serio al respecto», del cual no ofreció detalles.



El religioso aseguró que la CEV «ha pedido perdón y ha acompañado, del modo más integral y pastoral, a las víctimas».



No obstante, consideró que la «responsabilidad de cada caso no es de la Conferencia Episcopal sino de cada obispo».

Blom

Sacerdotes acusados por abuso sexual en ejercicio en las iglesias católicas en Venezuela

Según un reportaje de The Washington Post, ntrevistó a líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas, y revisó documentos policiales y judiciales. En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, encontró sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión. En al menos tres casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio.

Un sacerdote en Zulia, por ejemplo, no pasó tiempo en prisión a pesar de haber sido condenado por abuso sexual agravado en contra de una niña de 12 años. Un sacerdote del estado de Falcón se declaró culpable de cometer un acto carnal contra una joven de 14 años, pero se le concedió arresto domiciliario con la condición de que se mantuviera alejado de la víctima. Regresó a la Iglesia, donde hoy continúa con su ministerio.

Mosquera trabaja en el pequeño pueblo de Humocaro Alto, a unos 480 kilómetros al oeste de Caracas. Ha sido asignado al menos a dos parroquias diferentes desde 1996, cuando un niño de 12 años lo acusó de intentar violarlo a punta de pistola, según los registros policiales. Mosquera finalmente fue absuelto de violación en grado de tentativa.

En enero, Mosquera confirmó a The Washington Post que sigue siendo un sacerdote en activo, pero se negó a responder más preguntas.

Otra sacerdote en el estado de Mérida intercambió mensajes de texto con una niña de 13 años, la llevó a una habitación de hotel y la besó, según un tribunal. La niña testificó que él trató de levantarle la camisa. Sus abogados argumentaron que ella quería irse con él y no se consumó ningún acto sexual. Fue declarado no culpable de actos lascivos agravados en 2006.

Leer más: En Venezuela, sacerdotes condenados por abuso han vuelto al ministerio

En 2018, una petición de ayuda en Twitter ayudó a exponer un caso en el estado Anzoátegui. “Sacerdote pedófilo”, decía el tuit, que después nombraba a la parroquia y suplicaba: “Ayúdenos Santidad”. El sacerdote Enrique Castro Azócar fue detenido al año siguiente y acusado de abuso sexual de dos menores.

Castro se declaró culpable de dos cargos de abuso sexual de un niño y fue sentenciado a cinco años. Pero en lugar de ir a prisión, se le otorgó un tipo de libertad condicional conocida en Venezuela como medida sustitutiva de libertad. Fue liberado con la condición de que se mantuviera alejado de las víctimas, fuera tratado por un psicólogo y compareciera ante un tribunal cada 30 días.

Cactus24 (07-07-2022)