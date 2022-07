Antonio Díaz regresa del retiro para subirse al tatami de los World Games

Anuncios Google

El mítico karateca venezolano, ganador de múltiples eventos internacionales y hasta registrado en los Récords Guiness, Antonio Díaz, vuelve del retiro a los 42 años, esta vez si será para tener su “Last Dance” y subirse al tatami de los Juegos Mundiales que se estarán llevando a cabo en Birmingham, Estados Unidos.

“Estoy muy ilusionado de estar en el evento y de competir una vez más. Este es un regalo inesperado que me da la vida de hacer lo que me gusta. El evento se da en un campus universitario y los estudiantes me han recibido con mucho cariño. Hay una gran energía en el ambiente”, destacó “El Sensei de Oro” de Venezuela y el mundo.

Antonio Díaz recordó que aunque siempre estuvo en la clasificación mundial, la posibilidad de estar en Birmingham llega después de que el representante de Turquía tuvo problemas de visado. Cuando la organización le contactó hace una semana, le dio 8 horas para que tomara la decisión.

Ante esta realidad, el karateca pidió solo dos días. Sabía que no estaba entrenando al nivel que una competencia como esta exige, pero también estaba consciente de que se trataba de un “gran regalo” y que ahora podía disfrutar la experiencia de una manera distinta.

El último evento oficial de Antonio Díaz fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los uales obtuvo la sexta posición, anteriormente se había llevado la medalla dorada en los Juegos Panamericanos.

Cactus24 (07-07-2022)