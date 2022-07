Afirman que hay vigilancia contra los trabajadores de salud en el hospital de Coro

Anuncios Google

Trabajadores del personal de salud del hospital Universitario Alfredo Van Grieken de Coro, protestaron la mañana de este lunes contra el instructivo ONAPRE y en rechazo de presuntas acciones de maltrato y vigilancia contra el personal de emergencia del hospital de Coro.

«Aquí nos atropellan verbalmente los jefes y el director, aquí en el hospital cada departamento tiene sus trabajadores. En el área de emergencia nos quieren mandar a limpiar pasillos, cada quien tiene sus funciones, no pueden mandarnos por encima de las reglas a hacer el trabajo de otros, queremos que se nos respete» dijo Marisol Chirino, camarera del aérea de emergencia del hospital de Coro.

Cuentan que no hay insumos de limpieza y de salud para atender a los pacientes. Afirman que durante la pandemia fueron considerados héroes de la salud, pero ahora sus derechos humanos son vulnerados.

«El instructivo ONAPRE pulverizó las cláusulas de todos los trabajadores de salud, nos viven violentando los derechos de los trabajadores y ahora somos ladrones y nos sacan esposados como ocurre en otras ciudades del país», expresó José Navarrete, presidente del sindicato de médicos en Falcón.

Navarrete aseguró que hay vigilancia contra el personal que labora en el hospital de la capital falconiana, pero cuestiona que la vigilancia para evitar desapariciones de medicamentos es nula en el centro de salud pública contra los culpables.

«A los que deben ponerle vigilancia es a los de cuello blanco, pero ahora son los médicos los que pagamos los platos rotos», añadió.

Los manifestantes no solo exigen la derogación del instructivo ONAPRE, sino dotación de insumos.Uno de los médicos presentes en la manifestación, contó para Cactus 24, que llegó a realizar una intervención quirúrgica sin guantes.

Aclaró que solo fue una vez porque los pacientes no tenían dinero para costear los insumos y el centro de salud atraviesa una escasez de insumos.

«La mayoría de las veces no hay insumos, yo no hace mucho hice una cirugía sin guantes y sin nada, no hay nada, todo es puro pintura e inaugurar, solo operé así una sola vez», confesó.

El nombre del médico venezolano ha sido puesto en ánimo por motivos de protección.