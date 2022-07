Perdió un USB con toda la información de una ciudad entera al salir de fiesta

Anuncios Google

Desde luego que el mundo está lleno de historias bastantes increíbles. Lo más triste de todo es que no se quedan en pura fantasía y sí, son reales. Como gran ejemplo tenemos a este japonés, que en un acto imprudente le salió mal la jugada por llevar unas copas de más.

Qué peligroso puede llegar a ser el afterwork. Y si no que se lo digan a un trabajador japonés que no solo sufrió la resaca post copas si no que se encontró con que había perdido un USB que había llenado esa misma mañana con los datos de más de 465.000 personas.

Cuando decimos datos, no nos referimos solo al nombre y fecha de nacimiento, si no direcciones de todos los residentes de la ciudad datos fiscales, números de cuentas bancarias e información sobre las familias que reciben seguridad social, ya que se trata de una empresa de ese sector.

Según informa la policía japonesa y que extraemos de la BBC, el hombre, cuyo nombre no se conoce, colocó la memoria USB en su bolso antes de una noche de copas en la ciudad de Amagasaki, al noroeste de Osaka.

Pasó varias horas bebiendo en un restaurante de la zona antes de acabar desmayándose en la calle. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que tanto el bolso como el USB habían desaparecido.

Por suerte para el hombre, los funcionarios de la ciudad dijeron que los datos contenidos en la unidad están encriptados y bloqueados con una contraseña. Añadieron que hasta ahora no ha habido señales de que nadie haya intentado acceder a la información.

El incidente ocurrió el mes pasado, junio.

Cactus24 (04-07-2022)