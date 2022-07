Amber Heard apeló sentencia del juicio contra Johnny Depp

Anuncios Google

A poco más de un mes de que Amber Heard perdiera en el juicio de difamación que Johnny Depp emprendió en su contra, la actriz junto a su equipo legal decidieron apelar la sentencia que la obliga a pagar 10 millones de dólares a su exesposo.

Este pasado viernes, según publica Los Ángeles Times, los abogados de ambas partes se volvieron a reunir en el tribunal de Fairfax, en Virginia para llegar a un acuerdo que rebajase la cantidad a pagar por la actriz pero no lo consiguieron y tras una reunión con la jueza Penney Azcarate, encargada del caso, la actriz ha decidido apelar la sentencia, sin agotar los treinta días de plazo que tenía para hacerlo. Ahora deberá presentar una fianza por los 10,35 millones de dólares mientras la apelación se resuelve.

“No se pide un indulto si se es inocente y no se rechaza la apelación si se sabe que se tiene razón”, así de contundentes han sido los abogados de la actriz y modelo estadounidense, que no está dispuesta a retirarse de la batalla sin seguir peleando hasta el final. Tras la sentencia que puso fin al juicio televisado de Virginia, el jurado la condenó a pagar una indemnización de 15 millones de euros a su exmarido, que quedaron reducidos a diez siguiendo la ley del estado de Virginia, que impone ese límite para este tipo de sanciones, reseñó la revista Hola.

La actriz no ha ocultado nunca su desacuerdo con la sentencia, reconociendo en varias ocasiones que no tiene dinero para hacer frente a la alta cuantía de la multa que le ha sido impuesta. Su abogada Elaine Bredehoft adelantó a principios de mes que la apelación estaba entre sus planes como una de sus mejores opciones, “Absolutamente” dijo rotunda la letrada tras conocer el veredicto en una entrevista a NBC en la que añadió “tiene motivos excelentes para hacerlo, hay muchas pruebas que no fueron admitidas”.

Cactus24//04-07-2022