Maestra que se convirtió en modelo OnlyFans termina embarazada de un exalumno

Amy Kupps impartía clases de Historia en un recinto educacional ubicado en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Sin embargo, sus días como profesora en aquel lugar terminaron después que autoridades de la escuela se enteraran que vendía contenido erótico en el sitio web de OnlyFans.

La maestra fue separada de su cargo a raíz del escándalo y se divorció de su entonces marido, a quien señaló como responsable de animarla a crear una cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

En aquel entonces, la señora Kupps presumió que había ganado cerca de 150 mil dólares en OnlyFans. A sus 33 años de edad, la actual maestra sigue gozando de una fuerte presencia en redes sociales, así como de ser tendencia en medios internacionales.

Su polémica más reciente ahora involucra a un joven de 22 años de edad con el que tuvo relaciones sexuales luego de una fiesta en un club nocturno, hace unos meses.

La exmaestra no tenía idea de la identidad del estudiante universitario hasta que éste se refirió a ella como “miss Kupps” a la mañana siguiente de su “reencuentro”.

“Me dijo que era un exalumno mío e incluso sacó su anuario para probarlo”, recordó Kupps. “Me quedé impactada. Permítanme ser clara: no tenía idea de que era un exalumno y si lo hubiera sabido, no me habría ido a casa con él”.

OnlyFans star Amy Kupps, a former history teacher, revealed she has fallen pregnant after a one-night stand with a former student.https://t.co/u2LF5vdjn0 — news.com.au (@newscomauHQ) June 29, 2022

Kupps no volvió a tener contacto con el joven sino hasta unas semanas después, cuando descubrió que estaba embarazada. “No tenía palabras”. Añadió:

“Soy una católica devota, por lo que el aborto no es una opción para mí, aunque apoyo el derecho de otras mujeres a hacer lo que quieran con sus cuerpos”.

El hombre se asustó cuando se enteró que Kupps no iba a someterse a una interrupción de su embarazo, pero su antigua maestra le hizo una propuesta.

“Le dije que no tiene que preocuparse porque soy financieramente estable y no quiero una relación con él. Voy a cuidar a este bebé por mi cuenta y ambos nos hemos contentado con ir por caminos separados”.

En la actualidad, Kupps ya es madre de una niña de 10 años y un niño de 8.

